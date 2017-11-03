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Mimarlar Odası AKM'nin yıkılmasına karşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden sonra açıklama yapan meslek odaları ve bazı sendikalar, AKM'nin yıkılmasının suç olduğunu ifade etti.

03.11.2017 - 14:24
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Mimarlar Odası AKM'nin yıkılmasına karşı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de yaptığı konuşmada Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkılarak oraya opera binasının yapılacağını açıklamıştı.

"İSTANBUL'A HAYIRLI OLSUN"

Erdoğan, "Burada bir müjde vermek istiyorum. Külliye'deki bu salon 2 bin kişilik İstanbul'da AKM'nin olduğu yeri yıkıyoruz oraya daha büyüğünü çok farklı çok modern bir mimariyle Pazartesi günü lansmanını yapacağım ve 2019'un sonuna kadar biz opera binasını kazandırmış olacağız. İstanbul'a hayırlı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

AKM BİLDİRİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinden sonra harekete geçen Mimarlar Odası ve bazı sendikalar bildiri yayınladı.

"DERHAL SON VERİLMELİ"

Bildiride, "Derhal onaylı restorasyon projesi uygulamaya sokularak bu kültür ve tarih yıkımına son verilmeli, Atatürk Kültür Merkezi özgün yapısı, kullanımı ve çevresiyle toplumun hizmetine sunulmalıdır.

"AKM'Yİ YIKMAK SUÇTUR"

AKM'yi yıkmak da yıkıma terketmek de suçtur!" ifadelerine yer verildi.

AKM'nin havadan görüntüleri VİDEO

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