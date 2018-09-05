taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.58665
Euro
7.6669
Altın
1196.9815
Borsa
92790.99

Mina Başaran'ın nişanlısından duygulandıran paylaşım

Murat Gezer'den vefat eden nişanlısı Mina Başaran’ın doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

Haber Merkezi | 05.09.2018 - 14:02..
  1. Haberler
  2. Magazin

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren özel uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Mina Başaran, eğer kaza yaşanmasaydı 14 Nisan da Murat Gezer ile dünya evine girecekti.

Mina Başaran'ın nişanlısından duygulandıran paylaşım

Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu.

"MASUM MELEĞİM"

Murat Gezer'den vefat eden nişanlısı Mina Başaran’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Gezer, Başaran ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Kalbim seninle masum meleğim" mesajıyla yayınladı.

Mina Başaran'ın nişanlısından duygulandıran paylaşım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

Van'daki Şeytan Köprüsü'ne asfalt döküldü

219
Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

Şirin Payzın kanaldaki arkadaşlarıyla vedalaştı

212
Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

Erdoğan: Af için değerlendirme yapabiliriz

381
Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

Vagner Love tatilin tadını çıkarıyor

97
İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

İtalyanlar Merkel'in mülteci politikasından şikayetçi

130
CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

CHP'de Mansur Yavaş'ın adaylığı gündemde

96
Meteoroloji açıkladı: Yağış geliyor

Meteoroloji açıkladı: Yağış geliyor

29
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM