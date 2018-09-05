Mina Başaran'ın nişanlısından duygulandıran paylaşım

Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ve arkadaşlarını Dubai'den İstanbul'a getiren özel uçak 11 Mart akşamı İran'da düşmüştü. Kazada 3'ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmişti. Mina Başaran, eğer kaza yaşanmasaydı 14 Nisan da Murat Gezer ile dünya evine girecekti.
Ailesi, dostları ve 14 Nisan’da evleneceği Murat Gezer, yaşadıkları büyük acıyla kahrolmuştu.
"MASUM MELEĞİM"
Murat Gezer'den vefat eden nişanlısı Mina Başaran’ın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı. Gezer, Başaran ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Kalbim seninle masum meleğim" mesajıyla yayınladı.