Minik ressamlar Meclis'e renk kattı

Minik ressamlar, Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan Akın ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise Künyeli ve diğer öğretmenleriyle birlikte, Meclis'te bulunan fidanlığın duvarına hayallerindeki doğa resmini çizdi. Bir araya gelen öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), duvarlarını boyadılar.

RENKLERİ KULLANMAYI ÖĞRENİYORLAR

Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan Akın, öğrencilere okulda görsel sanatlar eğitimi verdiklerini, renk, fırça kullanmayı öğrettiklerini söyledi.

Öğrencilerin dış mekanda duvar üzerinde çalışma yaparak farklı bir deneyim yaşamasını istediklerini belirten Gürkan Akın, minik ressamların mekanın görselliğini artıracağını anlattı.

ÇOCUKLARIN DOKUNUŞU

Çocukların, duvarlara bir şeyler çizmeyi çok sevdiğinden bahseden Gürkan Akın, "Renklerle, fırçalarla öğrendiklerini, hayal ettiklerini icra ediyorlar. Çocukların dokunuşu, buraya renk ve sıcaklık katacak. Doğanın içerisindeyiz, peyzaj olarak çok uygun, buranın güzelliğine ekstra güzellik katacağız. Meclis'in bize böyle bir imkan sunması çok iyi oldu. Hem öğrencilerimiz bilgilerini aktardı hem de bu tecrübeyi yaşamaları için fırsattı." dedi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK YARATICI ÇALIŞMALAR

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise Künyeli de, kreşte 4 yaştan itibaren yapılandırılmış sanat eğitimi verildiğini, sanat öğretmenleri eşliğinde çocukların boya ve kille gelişim, yaratıcılıklarını destekleyici çalışmalar yapmasını sağladıklarını vurguladı.

Halise Künyeli, "Çocuklarımızın farklı bir alanda becerilerini ortaya koymaları, daha özgür, geniş bir alanda bunları yapmalarına fırsat tanındı. Çocukların görsel, işitsel, dokunsal tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkinlik. Çocuk hangi alana, hangi ortama renk katmaz ki? Renkleriyle, sesleriyle, cıvıltılarıyla bu ortamın ciddiyetini birazcık da yumuşatıyorlar." ifadelerini kullandı.

BOYAMAK MUTLU ETTİ

Minik ressamlardan 6 yaşındaki Aras Bingöl, duvarlara resim çizip boyamanın kendisini çok mutlu ettiğini, her şeyi boyamak istediğini anlatarak, "Burayı daha güzel yapmak istediğimiz için boyadık." dedi.



