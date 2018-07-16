taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.431
USD
4,8338
EURO
5,6521
ALTIN
193,07
PETR
75,0500

Minik ressamlar Meclis'e renk kattı

TBMM Anaokulu'nda eğitim gören 25 minik ressam, Meclis'te bulunan fidanlığın duvarına hayallerindeki doğayı resmetti.

AA | 16.07.2018 - 11:17..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Minik ressamlar Meclis'e renk kattı

Minik ressamlar, Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan Akın ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise Künyeli ve diğer öğretmenleriyle birlikte, Meclis'te bulunan fidanlığın duvarına hayallerindeki doğa resmini çizdi. Bir araya gelen öğrenciler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM), duvarlarını boyadılar.

Minik ressamlar Meclis'e renk kattı

RENKLERİ KULLANMAYI ÖĞRENİYORLAR

Resim ve Seramik Öğretmeni Gürkan Akın, öğrencilere okulda görsel sanatlar eğitimi verdiklerini, renk, fırça kullanmayı öğrettiklerini söyledi.

Öğrencilerin dış mekanda duvar üzerinde çalışma yaparak farklı bir deneyim yaşamasını istediklerini belirten Gürkan Akın, minik ressamların mekanın görselliğini artıracağını anlattı.

Minik ressamlar Meclis'e renk kattı

ÇOCUKLARIN DOKUNUŞU

Çocukların, duvarlara bir şeyler çizmeyi çok sevdiğinden bahseden Gürkan Akın, "Renklerle, fırçalarla öğrendiklerini, hayal ettiklerini icra ediyorlar. Çocukların dokunuşu, buraya renk ve sıcaklık katacak. Doğanın içerisindeyiz, peyzaj olarak çok uygun, buranın güzelliğine ekstra güzellik katacağız. Meclis'in bize böyle bir imkan sunması çok iyi oldu. Hem öğrencilerimiz bilgilerini aktardı hem de bu tecrübeyi yaşamaları için fırsattı." dedi.

Minik ressamlar Meclis'e renk kattı

ÇOCUKLARA YÖNELİK YARATICI ÇALIŞMALAR

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Halise Künyeli de, kreşte 4 yaştan itibaren yapılandırılmış sanat eğitimi verildiğini, sanat öğretmenleri eşliğinde çocukların boya ve kille gelişim, yaratıcılıklarını destekleyici çalışmalar yapmasını sağladıklarını vurguladı.

Halise Künyeli, "Çocuklarımızın farklı bir alanda becerilerini ortaya koymaları, daha özgür, geniş bir alanda bunları yapmalarına fırsat tanındı. Çocukların görsel, işitsel, dokunsal tüm gelişim alanlarını destekleyici bir etkinlik. Çocuk hangi alana, hangi ortama renk katmaz ki? Renkleriyle, sesleriyle, cıvıltılarıyla bu ortamın ciddiyetini birazcık da yumuşatıyorlar." ifadelerini kullandı.

Minik ressamlar Meclis'e renk kattı

BOYAMAK MUTLU ETTİ

Minik ressamlardan 6 yaşındaki Aras Bingöl, duvarlara resim çizip boyamanın kendisini çok mutlu ettiğini, her şeyi boyamak istediğini anlatarak, "Burayı daha güzel yapmak istediğimiz için boyadık." dedi.

Minik ressamlar Meclis'e renk kattı

Minik ressamlar Meclis'e renk kattı

Minik ressamlar Meclis'e renk kattı

Minik ressamlar Meclis'e renk kattı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

133
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

76
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

41
Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

Trump AB'yi de düşman olarak görüyor

30
ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

30
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

56
Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

66
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM