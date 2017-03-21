taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.902
USD
3,6166
EURO
3,8848
ALTIN
143,54
PETR
51,6800

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

ABD Merkez Bankasının Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari, faiz artışına neden karşı çıktığını açıkladı.

21.03.2017 - 01:21
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

Kashkari, CNBC ve Bloomberg'e verdiği mülakatlarda, Fed'in geçen haftaki toplantısında alınan faiz artırım kararına neden muhalefet ettiğini anlattı.

"ENFLASYON YETERSİZ"

Diğer tüm meslektaşlarının destek verdiği kararı desteklemeyen Kashkari, "Fed'in faiz artışına karşı oy kullanmam enflasyon yetersizliğinden kaynaklandı." dedi.

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

"NEDEN ACELE ETTİĞİMİZİ SORGULUYORUM"

Kashkari, faiz artışına muhalif kalarak, meslektaşlarına "verilere bağlı kalalım" mesajını vermek istediğini vurgulayarak, "Ben, veriler ikili hedeflerimize ilerlediğimizi gösterdiğinde faiz artırmaya karşı değilim ancak veriler yatay seyrediyor. Bu nedenle, faiz artışı için neden acele ettiğimizi sorguluyorum." ifadelerini kullandı.

"6 YILDIR AYNI YANLIŞI TEKRAR EDİYORUZ"

Enflasyonun hala yükselme alanı olduğuna işaret eden Kashkari, "Fed, son 5-6 yıldır enflasyon hedefine yaklaştığını tahmin etmeye devam ediyor ancak bu tahminlerin hepsi yanlış çıkıyor. Bence aynı yanlışı sürekli tekrar ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 14-15 Mart toplantısında politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına çıkarma kararını 1'e karşı 9 oyla almıştı. Muhalif tarafta tek başına yer alan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, FOMC'de bu sene ilk kez oy kullanıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

PKK yandaşları Lahey'de yürüdü

96
Rusya: YPG ile anlaşmadık

Rusya: YPG ile anlaşmadık

18
Bulgaristan’da Türkiye konulu acil toplantı

Bulgaristan’da Türkiye konulu acil toplantı

11
Bakan Çelik'ten ekmekte GDO iddiasına ilişkin açıklama

Bakan Çelik'ten ekmekte GDO iddiasına ilişkin açıklama

9
Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

5
Akbank'ta grev kararı 60 gün ertelendi

Akbank'ta grev kararı 60 gün ertelendi

4
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer: Trump-Rusya iddiaları yersiz

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer: Trump-Rusya iddiaları yersiz

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM