Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

Kashkari, CNBC ve Bloomberg'e verdiği mülakatlarda, Fed'in geçen haftaki toplantısında alınan faiz artırım kararına neden muhalefet ettiğini anlattı.

"ENFLASYON YETERSİZ"

Diğer tüm meslektaşlarının destek verdiği kararı desteklemeyen Kashkari, "Fed'in faiz artışına karşı oy kullanmam enflasyon yetersizliğinden kaynaklandı." dedi.

"NEDEN ACELE ETTİĞİMİZİ SORGULUYORUM"

Kashkari, faiz artışına muhalif kalarak, meslektaşlarına "verilere bağlı kalalım" mesajını vermek istediğini vurgulayarak, "Ben, veriler ikili hedeflerimize ilerlediğimizi gösterdiğinde faiz artırmaya karşı değilim ancak veriler yatay seyrediyor. Bu nedenle, faiz artışı için neden acele ettiğimizi sorguluyorum." ifadelerini kullandı.

"6 YILDIR AYNI YANLIŞI TEKRAR EDİYORUZ"

Enflasyonun hala yükselme alanı olduğuna işaret eden Kashkari, "Fed, son 5-6 yıldır enflasyon hedefine yaklaştığını tahmin etmeye devam ediyor ancak bu tahminlerin hepsi yanlış çıkıyor. Bence aynı yanlışı sürekli tekrar ediyoruz." görüşünü paylaştı.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 14-15 Mart toplantısında politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığına çıkarma kararını 1'e karşı 9 oyla almıştı. Muhalif tarafta tek başına yer alan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, FOMC'de bu sene ilk kez oy kullanıyor.