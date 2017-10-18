ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan bir cami 5 Ağustos tarihinde, ırkçı grupların hedefi olmuş, haince bir plan ile bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. O saldırının görüntüleri aradan geçen iki aylık sürenin sonunda yayımlandı.

CAMİ CEMAATİ HEDEF ALINDI

Minnesota'ya bağlı Bloomington'da bulunan Dar-El Faruk İslam Merkezi'ne sabah namazı için gelen cemaat, içeri girerken bir anda iki ayrı büyük patlama meydana geldi. Patlama anında cami koridorlarından büyük bir toz bulutu yükselirken, cami avizeleri ve camları da paramparça oldu, maddi hasar meydana geldi.

Şans eseri camide az sayıda kişinin bulunması faciayı önlerken, saldırıda 3 kişi yaralandı.

Minnesota cami saldırısının görüntüleri yayınlandı VİDEO





"FBI SONUCA ULAŞAMIYOR"

Olayın ardından FBI ırkçı ve aşırıcı grupların hedefi olduğu açıkça belli olan bu bombalı saldırı ile ilgili soruşturma başlatmış, ancak aradan geçen iki aylık sürece rağmen hiç bir ilerleme kaydedememişti.





Camideki hasar için açılan GoFundMe internet sayfası üzerinden 900 kişi 36 bin dolar yadımda bulundu. Bu arada, Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de saldırının sorumlusunun yakalanmasına yardımcı olacaklara 24 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.



