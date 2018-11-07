Mısır piramitlerinin rampa sistemi bulundu

Mısır’da antik taş ocağı Hatnub’daki arkeolojik incelemeler sırasında piramitlerin nasıl inşa edildiğini aydınlatabilecek 4500 yıllık rampa sisteminin kalıntıları bulundu.

Büyük Gize Piramidi’nin yapıldığı döneme ait olduğu düşünülen sistemin, dev mermer blokları dik bir rampadan taşımak için kullanılmış olabileceği belirtiliyor.

MERKEZİ RAMPADAN OLUŞUYOR

Sistem çok sayıda direk çukuru bulunan ve 2 yanında merdivenler olan merkezi bir rampadan oluşuyor.

Arkeologlara göre bu sistemin varlığı, taş bloklarının sürüklenerek değil, bir makara düzeneğiyle yukarıdan çekilerek taşınmış olabileceğini gösteriyor.

İngiliz ve Fransız arkeologların bu keşfi, piramitlerin düşünülenden çok daha hızlı yapılmış olabileceğine işaret ediyor. Rampa sistemi, ilkel bir asansöre benzetiliyor.

PİTAMİTLERİN YAPIMI

Projenin yöneticilerinden Liverpool Üniversitesi Mısıroloji öğretim üyesi Dr. Roland Enmarch, Guardian gazetesine konuyla ilgili açıklamalar yaptı.

Roland Enmerch, "Keşfettiğimiz sistem, aynı anda çok sayıda kişinin kuvvet uygulamasına izin veriyor. Bu da blokları daha hızlı taşıyabilmeniz anlamına geliyor. Arkeologlara göre bu sistem piramitlerin yapımında aynı anda çok daha fazla kişinin işe katılmasına olanak sağlıyor" dedi.



