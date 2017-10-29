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Mısır'da internet uygulaması ile gözaltı

Mısır'da, güvenlik güçleri eşcinsellerin kullandığı randevulaşma uygulamasıyla otel odalarına çağırdıkları eşcinselleri tutukladı.

29.10.2017 - 14:50
  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır İnsan Hakları Girişimi'nde yer alan cinsiyet hakları araştırmacısı Dalia Abdel-Hameed tarafından ortaya çıkarılan polis raporlarında görevlilerin, Grindr isimli randevulaşma uygulamasını kullanarak eşcinsel erkekleri otel odalarına çağırıp tutuklama taktiği dikkat çekti.

Mısır'da internet uygulaması ile gözaltı

Abdel-Hameed konuyla ilgili olarak, "Bu olay, erkeklerin kadınlardan daha çok internet uygulaması kullanması ve Mısır'da dini sebeplerden ötürü bir takıntı haline gelmiş olan cinsel birliktelikle ilgili." dedi.

57 KİŞİYE GÖZALTI

Çoğunluğu eşcinsel olmak üzere Mısır'da geçen hafta 57 erkek, ahlaksızlık ve pornografik materyal dağıtma suçundan tutuklandı. Tutuklamalardan birkaçının ahlak polisi tarafından randevulaşma uygulamaları kullanarak gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Mısır'daki LGBTQ vatandaşlarına gelen bu son baskı, geçen ay Lübnan'lı müzik grubu Mashrou' Leila konserinde, aktivistlerin gökkuşağı bayrağı açmalarıyla arttı. Yerel haberlere göre, 22 yaşındaki hukuk öğrencisi Ahmed Alaa ve arkadaşlarının açtığı gökkuşağı bayrağı LGBTIQ dayanışmasının bir sembolüyken, hızla Mısır Başkanı Abdel Fattah al-Sisi yönetimindeki insan hakları saldırılarına karşı sert bir tepki haline geldi.

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