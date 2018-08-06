Mısır'da patlama meydana geldi

Mısır’ın başkenti Kahire’de bomba yüklü bir aracın patlamasının sonucu 3 kişi yaralandı.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ İNFİLAK ETTİ

Mısır’ın Başkenti Kahire’nin al-Duqqi bölgesinde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin yaralandığı 4 arabanın hasar gördüğü bildirildi. Yetkililer, bomba uzmanlarının inceleme için olay yerine gittiği belirtildi.

DENETLEMELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada yaralananların hastaneye kaldırıldığı, olay yerine dört ambulans daha sevk edildiği ifade edildi.