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Mısır'daki saldırıda 16 polis öldü

Mısır'da teröristlerin gerçekleştirdiği saldırıda 16 polisin öldüğü açıklandı.

22.10.2017 - 00:56
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Daha önce Mısır medyasında 58 polisin hayatını kaybettiği ileri sürülen saldırı ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, “Hayatını kaybedenlerin arasında 11 subay, 4 er ve bir erbaş bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Mısır'daki saldırıda 16 polis öldü

13 İÇİŞLERİ MENSUBU YARALI

Aralarında 4 subayın da bulunduğu 13 içişleri mensubunun yaralandığı da belirtilen açıklamada, ayrıca Gize Güvenlik İdaresi’nden kayıp bir subayınsa arandığı kaydedildi.

Mısır'daki saldırıda 16 polis öldü

15 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada 15 militanın öldürüldüğü ve yaralandığı da ifade edildi.

Mısır Başsavcısı olayla ilgili beklemeksizin soruşturma açılması talimatı verdi. Mısır güvenlik güçlerinin, saldırının düzenlendiği El Vahat çölünde saklanmış olabilecek militanların imha edilmesine yönelik operasyonu sürüyor.

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