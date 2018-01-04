Mızrap nedir

Gerek üflemeli olsun gerek telli çalgılar olsun her enstrümanın çalınma tekniği farklıdır.

MIZRAP NELERDEN YAPILIR

Telli çalgıların daha iyi çalınabilmesi için 'mızrap' denilen bir çalgıç kullanılır. Diğer bir adı tezene olan bu çalgıç, kemik, plastik, maden ve kiraz ağacından yapılmaktadır.

Bağlama mızrabı

Özellikle bağlama, ud, cümbüş, gitar, kanun ve tanbur, mızrap yardımıyla çekilip bırakılarak çalınır. Tabii burada saydığımız çalgıların tezenesi farklılık gösterir.

Ud mızrabı

Bağlamada daha çok hafif plastikten yapılan mızrap tercih edilirken, udda daha kalın ve büyük, gitarda sert yapıda ve küçük ebatlarda tercih edilir.

Gitar penası

Ayrıca mızrabın gitarda kullanılan türü pena olarak bilinir. Tezeneli çalgılar salt parmaklarla da icra edilebilir.