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Mızrap nedir

Mızrap, diğer bir adı tezene olan telli enstrümanları çalmaya yarayan çeşitli malzemelerden yapılan bir çalgıçtır.

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Gerek üflemeli olsun gerek telli çalgılar olsun her enstrümanın çalınma tekniği farklıdır.

MIZRAP NELERDEN YAPILIR

Telli çalgıların daha iyi çalınabilmesi için 'mızrap' denilen bir çalgıç kullanılır. Diğer bir adı tezene olan bu çalgıç, kemik, plastik, maden ve kiraz ağacından yapılmaktadır.

Mızrap nedir

Bağlama mızrabı

Özellikle bağlama, ud, cümbüş, gitar, kanun ve tanbur, mızrap yardımıyla çekilip bırakılarak çalınır. Tabii burada saydığımız çalgıların tezenesi farklılık gösterir.

Mızrap nedir

Ud mızrabı

Bağlamada daha çok hafif plastikten yapılan mızrap tercih edilirken, udda daha kalın ve büyük, gitarda sert yapıda ve küçük ebatlarda tercih edilir.

Mızrap nedir

Gitar penası

Ayrıca mızrabın gitarda kullanılan türü pena olarak bilinir. Tezeneli çalgılar salt parmaklarla da icra edilebilir.

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