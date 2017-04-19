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Moody's'ten referandum değerlendirmesi

Moody's, referandumda vatandaşların tercihinin 'evet' olması nedeniyle belirsizliğin arttığını bildirdi.

19.04.2017 - 14:40
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Moody's'ten referandum değerlendirmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine ilişkin referandumdan az farkla evet çıkmasının belirsizliği artırdığını, kredibilite üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

KUTUPLAŞMA DEVAM EDECEK

Moody's tarafından yayımlanan araştırma notunda "Değişikliklere ilişkin desteğin çok az bir farkla gerçekleştiği dikkate alınırsa Türk toplumundaki kutuplaşmanın devam edeceği görülüyor. Bu da hükümetin hem iç politika hem de jeopolitik risklerle meşgul olmasına neden olacak." görüşüne yer verildi.

OHAL'İN DEVAMI

Moody's açıklamasında ayrıca devam eden olağanüstü hal dolayısıyla gergin olan siyasi atmosferin iş ve tüketici güvenine olumsuz etki etmeye devam etmesinin beklendiği belirtilirken, yatırım ve tüketimin düşük kalmasına neden olarak büyümeyi de tarihi standartların altında tutacağı belirtildi.

Not şöyle devam etti: "Kutuplaşmış seçmen, çalkantılı jeopolitik gelişmeler, devam eden politika belirsizliği ve yüksek dış finansman ihtiyacı, ülkenin şoklara karşı kırılganlığının kredibilite üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini gösteriyor."

Moody’s’ten İngiltere’ye uyarı haberi

Moody's'ten referandum değerlendirmesi

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