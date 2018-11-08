Moody's'ten Türkiye açıklaması

2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini yüzde 3.3'ten yüzde 2.9'un altına düşürdü. Kuruluş Türk ekonomisinin de gelecek yıl daralacağı tahmininde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye 'nin kredi puanlarını kafasına göre indirip yükseltirken, 2019 için de keyfi bir değerlendirmede bulundu.

Moody's Yatırım Servisi tarafından hazırlanan raporda, gelişmiş ülkelerdeki büyümenin 2019 yılında yavaş ancak kesintisiz olacağını açıklandı. Kuruluş, G-20 ülkeleri arasında bulunan Türkiye ve Arjantin ekonomilerininse önümüzdeki yıl daralacağını duyurdu.

Raporda ayrıca, ticaret savaşlarının sadece ABD ve Çin değil, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi açık ekonomileri de etkileyeceği kaydedildi.