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Morgda cenazeler karıştı

Alanya’daki morgda, Hollanda vatandaşı van Kasteren ile İranlı Eskandari’nin cenazeleri karışınca kilisedeki tören yarım kaldı.

28.05.2017 - 10:52
  1. Haberler
  2. Dünya

cenaze

Sabah gazetesinden Erdoğan Öztürk'ün haberine göre, Antalya'nın Alanya ilçesinde Hollanda vatandaşı Antonius van Kasteren (67) kalp krizi geçirip öldü.

Bu sırada tatil için Alanya'da bulunan İran uyruklu Ali Eskandari (65) de kaldığı otelde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Her iki cenaze morga kaldırıldı.

İKİSİ DE SÜNNETLİ VE SARIŞIN

Yapılan incelemenin ardından ikisi de sünnetli, sarışın ve sakallı olan cenazeler ülkelerine gönderilecek firmalara teslim edildi. Hollandalı Kasteren'in cenazesini götürecek olan şirket, morg görevlisine belgeleri sundu. Ceset torbasındaki cenaze, firmaya teslim edildi. Cenaze, Hollanda'nın Amsterdam şehrine 22 Mayıs'ta gönderildi.

GERÇEK KİLİSEDE ORTAYA ÇIKTI

Kilisede tören yapılacağı sırada cenazenin Kasteren'e ait olmadığı ortaya çıkınca tören iptal edildi. Hollandalı aile, Kasteren'in gerçek cenazesini istedi. Ancak evrakları olmadığı için cenaze Hollanda'ya gönderilemiyor. İranlı Ali Eskandari'nin cenazesi ise Alanya'ya geri getirilemiyor. İran ve Hollandalı aileler ise yanlışlığın düzeltilmesini istiyor.

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