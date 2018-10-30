Moskova Patriği: Bartolomus ekümenik konseyi toplayamaz

Moskova Patriği Kirill, 8. uluslararası Ortodoks medyasının “İman ve Kelime” konulu festivalinde yaptığı konuşmada "İstanbul Patriği, hiçbir kilise kuralına dayanmadan kendi başına Ekümenik Konseyi toplama kararı aldı. Onun böyle bir hakkı olduğu hiçbir yerde belirtilmiyor” dedi.

ORTODOKS KİLİSESİNDE UKRAYNA ÇATLAĞI

Geçen hafta, Ukrayna’nın Kiev Ortodoks Kilisesi başkanı Filaret Denisenko, Ukrayna Kilisesinin bağımsızlığının ilan edilmesi için İstanbul Patriği Bartolomus’un Ekumenik konseyin toplanma tarihini açıklayacağını söylemişti.

Ekim ayı başında İstanbul Patriği Bartelemus’un Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rus kilisesinden bağımsızlığını ilan etmeye hazırlandığı sırada Rus Patriği Kirill de İstanbul Patriği ile ortak ayin yapmanın haram olduğunu ilan etmişti.