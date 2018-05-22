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Motorine 23, benzine 25 kuruş zam yapıldı

Rafineri çıkış fiyatlarında bugünden itibaren benzinde litrede 25, motorinde ise 23 kuruşluk artış ihtiyacı, ÖTV düzenlemesiyle karşılandı.

AA | 22.05.2018 - 08:53..
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Akaryakıt ürünlerinin yurt içi rafineri çıkış tutarında, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarına bağlı artışlarda ÖTV'nin gerçekleşen artış tutarı kadar düşürülmesine ilişkin 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararının ilk uygulaması hayata geçti.

POMPAYA YANSITILMADI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası ( EPGİS) verilerine göre, rafineri çıkış fiyatlarında bugünden itibaren motorinde litrede 23, benzinde ise 25 kuruşluk zam ihtiyacı, söz konusu ürünlerde ÖTV indirimiyle karşılanarak vatandaşa yansıtılmadı.

ÖTV OLMASAYDI..

ÖTV indirimi olmasaydı İstanbul'da benzinin litre fiyatı 6.79 TL, motorin ise 6.25 TL olacaktı.

Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si litrede 2,3765 liradan 2,1241 liraya, 98 oktan benzinde litrede 2,4985 liradan, 2,2461 liraya, motorinde 1,7945 liradan 1,5679 liraya, LPG'de kilogramda 1,7780'den 1,6501'e düşürüldü.

Akaryakıta ÖTV düzenlemesi

Motorine 23, benzine 25 kuruş zam yapıldı

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