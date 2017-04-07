Motorine zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada şöyle denildi:
9 KURUŞ ZAM
"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 08 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 9 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise değişiklik beklenmemektedir."
MOTORİNE 8 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde de motorine 8 kuruş zam yapılmış, litre fiyatı Ankara'da 4,48 liradan 4,56 liraya, İstanbul'da 4,43 liradan 4,51 liraya, İzmir'de 4,45 liradan 4,53 liraya çıkmıştı.