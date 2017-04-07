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Motorine zam

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak 9 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor.

07.04.2017 - 09:35
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Motorine zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada şöyle denildi:

9 KURUŞ ZAM

"Rafineri çıkış fiyatlarında değişiklik beklendiği için 08 Nisan 2017 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 9 kuruş zam beklenmektedir. Benzin grubunda ise değişiklik beklenmemektedir."

MOTORİNE 8 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de motorine 8 kuruş zam yapılmış, litre fiyatı Ankara'da 4,48 liradan 4,56 liraya, İstanbul'da 4,43 liradan 4,51 liraya, İzmir'de 4,45 liradan 4,53 liraya çıkmıştı.

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