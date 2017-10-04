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MTV'ye beklenen zam aralığı

MTV'ye 40-68 bandında olarak açıklanan zam aralığı 20-40 bandına çekilecek.

04.10.2017 - 16:31
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan pazar günü yaptığı değerlendirmede, "MTV zammı Bakanlar Kurulu'nda yeniden görüşülecek. Düşürülüp düşürülmeyeceği hükümetin takdiri" ifadesini kullanmıştı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise, yüzde 40'lık Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zammının daha makul bir noktaya çekileceğini söylemişti.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada "İcap ettiğinde vergi artışı yapılmaz mı yapılır, ama bir şartlar; ortaya çıkan yükü doğru hesaplayarak, elde edilen kaynağı nereye kullanacağımıza ikna etmek şartıyla bunu yapabiliriz. Aksi halde "ben yaptım, oldu" anlayışına ekonomi politikalarında da yer yoktur." dedi.

YÜZDE 20-40 BANDINA ÇEKİLECEK

Sabah'ın haberine göre, daha önce 40-68 bandında olarak açıklanan zam aralığı 20-40 bandına çekilecek. Gelecek hafta açıklanması beklenen düzenleme için üzerinde en çok durulan senaryolardan biri de zam oranının yüzde 25 olması yönünde. Maliye vergi hazırlıkları çerçevesinde binek araçlara 40 bin liradan başlayarak 475 bin liranın üzerine kadar kadar 7 farklı fiyat aralığı getirmişti. Yeni düzenlemede fiyat aralığı için farklı vergilendirme uygulamasının devam etmesi bekleniyor.

Aracın fiyat aralığı düzeldikçe ödenecek MTV tutarı da üst limite doğru yükselecek.

GELİR VERGİSİNDEKİ DEĞİŞİKLİK

Öte yandan Meclis'e gönderilen tasarıda gelir vergisindeki değişiklik, ücret gelirleri için 1 Ocak 2018'den, diğer kazançlar için 2017 yılı kazançlarından itibaren geçerli olacak.

Gelir vergisindeki tarifenin 3. dilimindeki gelirler için uygulanan yüzde 27 oranının 30'a çıkarılması ise değişmeyecek.

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