Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Bir grup gazeteciyi SGK il yönetimleriyle yapılan toplantıda misafir eden Müezzinoğlu, kıdem tazminatında yeni sisteme geçilmesinden sonra, mevcut çalışanlara alternatifler sunulabileceğini söyledi. Müezzinoğlu, “Çalışan ‘Eski sistemde kalmak istiyorum’ diyebilir. İkincisi işvereniyle uzlaşır, sistemle ilgili hesaplaşmasını yaparlar ve sıfır olarak yeni sisteme girer. Bir diğer alternatif olarak da, işverenle anlaşır ve haklarını yeni sisteme de devredebilir” diye konuştu.

EKK’DA GÖRÜŞÜLECEK

Kıdem tazminatında işçiler aleyhine bir sonuç çıkacakmış gibi bir algı olduğunu ve bundan üzüntü duyduğunu söyleyen Müezzinoğlu, “Son 50 yıla baktığımızda kıdem tazminatından istifade eden çalışan oranı yüzde 25’i geçmiyor. Sistemin ana hatası, çalışanın alın terinin biriktiği yeri işverenin kasası olması” dedi.

Kıdem tazminatında teknik çalışmaların önceki gün itibariyle tamamlandığını ifade eden Müezzinoğlu, “Güvenceli, hakkaniyetli, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistem kurmak istiyoruz. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda da görüşüp daha sonra paydaşlarımızla paylaşacağız” dedi.

"PRİM TAKİBİ BİZDE"

Yeni modelde devletin desteği olup olmayacağıyla ilgili de konuşan Müezzinoğlu, “Sistemin dönüşümünü başarabilmek adına, devletin burada işin bir yerinden tutmak gerekiyor. Farklı şeyler de olabilir. Sıkıntısız bir geçiş için devletin desteğinin içinde olması gerekiyor” dedi. Müezzinoğlu, kıdem tazminatı primlerin ödenmesinin nasıl takip edileceği sorusuna da “Biz aylık takibini yapacağız. İşsizlik fonunu nasıl takip ediyorsak, onu da öyle yapacağız” yanıtını verdi. Esas olanın işçiyi korumak olduğunu ifade eden Müezzinoğlu, “Ama sık boğaz edip, yarın çalışmaları bitireceğiz noktasında da değiliz. 41 yıllık bir sorundan bahsediyoruz” diye konuştu.



Çalışma hayatında seferberlik kapsamında da yeni bir aşamaya geçildiğini açıklayan Müezzinoğlu, şöyle devam etti:

“Milli seferberliğin yeni başlığı iş sağlığı ve güvenliği olacak. Cumartesi günü işçi ve işveren sendikalarının katılacağı, tüm tarafların katılacağı geniş bir katılımlı bir toplantı yapacağız. ‘Hedef sıfır’ diyoruz.”

İstihdam seferberliğindeki son rakamları da açıklayan Müezzinoğlu, 1 Ocak-3 Mayıs tarihi itibariyle toplam 1 milyon 3 bini aştığını belirtti.