Müftülere nikah yetkisi Barolar Birliğini rahatsız etti

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, müftülerin de nikah kıyabilmesini öngören düzenlemenin laik düzeni tehdit ettiğini savundu.

LAİK DÜZENE TEHDİT

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Feyzioğlu, tasarıyı kaygıyla karşıladıklarını belirterek, “Toplum, ‘müftüye nikah kıydıranlar’ ve ‘belediyeye nikah kıydıranlar’ diye bir kez daha bölünecektir. Müftülere nikah kıydıranların ne kadar dindar, belediyelere nikah kıydıranların ise dinsiz olduğu teması işlenecektir. Toplumumuzun karşı karşıya olduğu farklı kırılma hatları, bu defa doğrudan doğruya toplumun bel kemiği olan aile kurumunun içine girecektir. Masumane gibi görünen gerekçelerle takdim edilen müftülük nikahının resmileşmesi laik düzeni doğrudan tehdit etmektedir” ifadelerini kullandı.