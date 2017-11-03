Müftülere nikah yetkisi tanıyan yasa yürürlükte

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan "Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"da nikah düzenlemesinin yanı sıra başka düzenlemeler de bulunuyor.

ELEKTRONİK ORTAMDA TUTULACAK

Yasaya göre, elektronik ortamda tutulan aile kütüklerinde kişiye ait tek bir kayıt tutulacak, kişi ve olay kayıtları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile ilişkilendirilecek.

Aile kütüklerinde yer alacak bilgilere, velayete ve vesayete ilişkin bilgiler ilave edilecek. Velayet ve vesayeti gerektiren hallere ilişkin bilgiler sadece elektronik ortamda tutulacak.

Uluslararası Koruma ve Yabancılar Kanunu kapsamındaki yabancılara kimlik numarası vermeye ve yabancılar kütüğüne kaydetmeye İçişleri Bakanlığı yetkili olacak ancak diplomatik misyon mensupları bu hükmün kapsamı dışında olacak.

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunlu olacak.

SÖZLÜ BEYAN YAPILACAK

Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılacak. Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunlu olacak.

Kişinin iki yıl içinde yerleşim yerinin bulunduğu nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurması kaydıyla, Soyadı Kanunu'na aykırı soyadları ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan ad ve soyadları mahkeme kararı aranmaksızın, il veya ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir defaya mahsus olmak üzere değiştirilebilecek.

Yasayla ayrıca Türkiye'de kaydı tutulan yabancılara kimlik numarası verilmesi uygulamasına son veriliyor. Yasa kapsamında, İstanbul'un Eyüp ilçesinin adı da "Eyüpsultan" olarak değiştirildi. (Haberi Yazan Mehmet Dinar; Redaksiyon Ceyda Çağlayan)