Muğla'da 5 terörist öldürüldü

İstihbarat üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri, Köyceğiz İlçesi Toparlar bölgesindeki ormanlık alanda oldukları tespit edilen 7 kişilik PKK'lı terörist grubuna yönelik ortaklaşa operasyon başlattı.

5 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çıkan çatışmada 5 terörist ölü ele geçirilirken, 2'sinin daha yakalanması için çalışma yürütülüyor. Çatışmada bir askerin de ayağından hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Bölgeyi çembere alan Muğla Zıpkınlar Komando Taburu ile Bornava Komando Tugayı ve Polis Özel Harekat ekiplerinin operasyonunun sürdüğü kaydedildi.

DÜN DE 7 TERÖRİST YAKALANMIŞTI

Dün de Seydikemer İlçesi yakınlarında yol kontrolünde 4 terörist ve 3 işbirlikçisi yakalanmıştı. Yetkililer, bu iki terörist grubunun birbirinden bağımsız hareket ettiğinin belirlendiği bilgisini verdi.