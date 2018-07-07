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Muğla'da atlı jandarmalar görev başında

Nevşehir Jandarma At ve Köpek Eğitim Komutanlığından (JAKEM) geçici görevle 2 binici Muğla'ya geldi.

AA | 07.07.2018 - 08:38..
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Göreve 2 at ile başlayan jandarma ekibi, yaz sezonu boyunca jandarma sorumluluk alanında görevlilerin araçla girmesi mümkün olmayan sahil ve plajlarda, turistlerin can ve mal güvenliği için görev yapacak.

PLAJDA DEVRİYE

Sarıgerme Jandarma Karakol Komutanlığı bünyesinde oluşturulan geçici at merkezinde kalan atlı jandarmalar, Sarıgerme sahilinde ve plaj içinde devriye gezecek.

Muğla'da atlı jandarmalar görev başında

SEZON BOYU GÖREVDELER

Göreve başlayan atlı birlik, turistlerden de büyük ilgi gördü. Yabancı dil bilen binicilerden oluşan atlı tim, devriyeleri sırasında turistlere güvenlik konularında uyarılarda bulundu. Yerli ve yabancı turistler de atlı jandarma timinin fotoğrafını çekti.

Atlı jandarmaların, turizm sezonunun sonuna kadar Sarıgerme'de devriye görevini sürdüreceği bildirildi.

Muğla'da atlı jandarmalar görev başında

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