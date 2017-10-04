Muğla İl Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Seydikemer kırsalında PKK'lı oldukları ileri sürülen 4 kişilik bir grubun dolaştığını belirleyip, yaklaşık 10 gün önce arama- tarama çalışması başlattı.

80 ASKERLE OPERASYON

80 askerin katıldığı bölgedeki arama- tarama çalışması sürerken, bugün şüphelilerin Seydikemer- Kaş karayolunun Letoon Antik Kenti'ne 10 kilometre mesafedeki Kumluova- Karadere Kavşağı'ndan bir araçla alınarak bölgeden uzaklaştırılacağı istihbaratı alındı.

Bunun üzerine bölgeye operasyon düzenleyen jandarma, PKK terör örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 4 şüpheli ile onları almaya geldikleri anlaşılan 3 kişiyi çembere aldı. Şüphelilerin otomobile binmesini ardından harekete geçen jandarma, havaya ateş açıp, otomobili durdurdu. Otomobildeki 7 kişi indirilip, yere yatırıldı.

PATLAYICI ARANDI

Patlayıcı ve silah olup olmadığının belirlenmesi için yerdeki şüphelilerden üzerlerindeki kıyafetleri çıkarması istendi, ardından arama yapıldı. Ardından 7 şüpheli operasyona destek veren polislere teslim edilip, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Muğla'da PKK operasyonu: 7 gözaltı VİDEO

Şüphelilerin kullandığı otomobil ise çekiciye yüklenerek detaylı inceleme yapılmak üzere polis tarafından götürüldü.