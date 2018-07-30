Muharrem İnce: Derdim koltuk değil

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı olağanüstü kurultay için harekete geçen Muharrem İnce, delegelerden istediği imzaları alamadı.

İmza sürecinin son gününde de ısrarla çalışmalarına devam eden İnce'nin bugünkü durağı noterdi.

İMZA SORUSUNU YANITLAYAMADI

Cumhurbaşkanı adayı olacağını, seçilememesi durumunda 45 gün içinde istifa edeceğine dair taahhütname veren İnce, imzalar konusunda gelen soruları geçiştirdi.

"SORUMLUSU BEN DEĞİLİM"

Muharrem İnce, delegelerden toplanan imzalardan kendisinin sorumlu olmadığını söyleyerek gazetecilerin karşısında ayrıldı.

626 İMZA LAZIM

CHP'nin olağanüstü kurultaya gidebilmesi için Muharrrem İnce'nin 626 delegeden imza alması gerekiyordu.

"KOLTUĞA YAPIŞMAYACAĞIM"

Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları;

"Genel başkan seçildiğim takdirde koltuğa yapışmayacağımı, Cumhurbaşkanı seçilemezsem 45 içinde olağanüstü kurultaya gideceğime noterden taahhütname verdim. 51 günde yüzde neler yaptık, bunu 500 günde daha ileriye götürebiliriz.

Genel başkan olursam üyelerin önüne sandık kuracağım, sivil toplum örgütlerinin, belki de CHP'nin adayını destekleyecek diğer parti üyelerinin önüne sandık kuracağım.

Cumhurbaşkanı olamazsam hemen partiyi olağanüstü kurultaya götüreceğime dair taahhüt imzaladım.

Uzun süreli bir hazırlıkla başarının geleceğine inanıyorum.

Tıpkı Mustafa Kemal Paşa'nın Gediz'de Kütahya'da yenilip, orduyu Sakarya'nın doğusuna çekip, büyük bir hazırlık yapıp daha sonra büyük taarruzla bu zaferi kazandığı gibi olacağına inanıyorum.

Kılıçdaroğlu aday olmadı, önümüzdeki seçimde de olmayacağı kesin gibi, o yüzden kurultaya gidelmesi gerekiyor."