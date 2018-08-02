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Muharrem İnce, imzalar sonrası ilk açıklamayı yaptı

CHP'de kurultay için toplanan imzalar sonrasında Muharrem İnce, "İmza veren de vermeyen de partimizin evladıdır" dedi.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 17:51..
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Muharrem İnce, imzalar sonrası ilk açıklamayı yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan etmek için yola çıkan Muharrem İnce ve destekçileri, 630 imzayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne teslim etti.

"BİRLEŞEREK ÇIKACAĞIZ"

İmzalar sonrası Twitter'dan açıklama yapan İnce; "Topluma güven verecek, umut olacak, geleceği kazanacak bir değişime ihtiyacımız var. İmza verenlere, toplayanlara, örgütümüze sonsuz teşekkürler. Biz bu süreçten yarışarak ama her koşulda birleşerek çıkacağız. İmza verenler de, vermeyenler de partimizin evlatlarıdır." dedi.

Muharrem İnce 630 imza topladı VİDEO

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