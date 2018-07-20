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Muharrem İnce kurultay hazırlıklarına başladı

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bir kez daha aday olmaya hazırlanan Muharrem İnce, kurultayın 9 Eylül'de yapılmasını istiyor.

Özel Haber | 20.07.2018 - 08:02..
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasında başlayan liderlik yarışı kızıştı.

Muhaliflerin başlattığı imza çalışmasında sona doğru yaklaşıldı.

Muharrem İnce yanlıları, toplanan imzaların 540'a ulaştığını 2 gün içerisinde 650'ye tamamlanacağını açıkladı.

CHP Genel Merkezi'nden gelen açıklamaya göre ise toplanan imzaların sayısı 438.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Delegelerden gelen imzaların günden güne artması üzerine Muharrem İnce kurultay için hazırlıklarına başladı.

KURULTAY TARİHİ

Kurmaylarından sürekli bilgi alan İnce, olağanüstü kurultay için kafasındaki tarihi de belirledi.

Muharrem İnce, kurultayın CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de düzenlemesini istiyor.

Konuyla ilgili bir açıklama da Gürsel Tekin'den geldi.

Tekin, 9 Eylül'ün kurultay için çok iyi bir tarih olacağını ifade etti.

 

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