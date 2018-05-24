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Muharrem İnce: Yerli otomobil projesini devam ettirmem

Köprüleri, havalimanlarını ve metroları istemeyen CHP'nin adayı Muharrem İnce, yerli otomobil projesi için "Çok ilkel, ben devam ettirmem" dedi.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 23:53..
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Muharrem İnce: Yerli otomobil projesini devam ettirmem

CNN Türk'te Seçime Doğru Özel programının konuğu Muharrem İnce, yerli otomobil projesinin ilkel bir teknoloji olduğunu söyledi.

"BEN DEVAM ETTİRMEM"

İnce, "Erdoğan yerli otomobil diyor, ne yerli otomobili? Bu 20 yıl öncesinin projesi." dedi. Projenin zaman kaybı olduğunu söyleyen Muharrem İnce, "İlkel bir teknoloji, çok geride kaldı" ifadelerini kullandı.

İnce, yerli otomobil projesi için "Siz devam ettirmez misiniz?" sorusuna, "Hayır ben devam ettirmem, zaman kaybı" şeklinde cevap verdi.

Muharrem İnce: Otomobil teknolojisi çok ilkel VİDEO

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