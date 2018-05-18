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Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen iddiası inandırmadı

Amerika'dan arandığını söyleyen Muharrem İnce, 'Fetullah Gülen'in usulünce istenmediğini' söylediklerini iddia etti. Söz ettiği konunun öneminin farkında olmayan İnce, ne isim verdi ne de makam.

Haber Merkezi | 18.05.2018 - 00:21..
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Muharrem İnce'nin Fetullah Gülen iddiası inandırmadı

CNNTürk'te yayınlanan Gece Görüşü programına bağlanan Muharrem İnce, Amerika'dan arandığını söyledi. Muharrem İnce, Amerikan'dan gelen telefonda, Fetullah Gülen'in usulünce istenmediğinin söylediğini iddia etti.

Muharrem İnce'den inandırıcı gelmeyen Gülen iddiası VİDEO

İNCE İDDİASINI HAVADA BIRAKTI

Kendisini arayanların kim olduğunu açıklamayan İnce, 'Türkiye'nin Fetullah Gülen'in iadesi için usulünce başvuruda bulunmadığını' söylediklerini iddia etti.

Muharrem İnce, programın sunucusu Hande Fırat'ın, "Sizi arayanlar kim Sayın İnce?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

Kim olduklarını açıklamayacağını ifade eden İnce, konuyu tekrar başa sardı.

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