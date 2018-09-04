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Münbiç'e obüs topları sevk edildi

TSK'nın Suriye sınırında sevkiyatları devam ediyor. Tank ile fırtına obüs topları Münbiç sınırına gönderildi.

İHA | 04.09.2018 - 23:42..
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Münbiç'e obüs topları sevk edildi

Rusya'nın operasyonlara başlamasının ardından Türkiye de önlemlerini arttırıyor. Bingöl 49. Komando Tugayı'ndan komando birliklerini gönderen TSK, aynı bölgeye toplar da sevk etmeye başladı.

Suriye sınırına tank ve fırtına obüsü sevkiyatı yapıldı VİDEO

BÖLGE GÜVENDE TUTULACAK

Kilis’e batı ve doğu illerinden gelen tank ile fırtına obüs topları, Elbeyli ilçesi Çobanbey üzerinden Suriye’nin El Bab bölgesi ile Menbiç sınırına sevk edildi. 

Geniş güvenlik önlemleri altında Kilis üzerinden Elbeyli üzerinden tank ve fırtına obüs toplarının Münbiç sınırına gönderildiği bildirildi.

Münbiç'e obüs topları sevk edildi

Münbiç'e obüs topları sevk edildi

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