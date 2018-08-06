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Murat Arkın'dan Cüneyt Arkın açıklaması

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle dün akşam hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi | 06.08.2018 - 10:57..
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri’deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki usta oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Murat Arkın'dan Cüneyt Arkın açıklaması

Kontrolleri yapılan sanatçı, rutin uygulama doğrultusunda oksijen aldı ve daha sonra evine geri döndü.

"BABAMIN SAĞLIĞI GAYET İYİ"

Cüneyt Arkın'ın sağlık durumunu oğlu hakkında Murat Arkın bilgi verdi. Arkın, Instagram hesabından şu notu paylaştı, "Babamın sağlığı gayet iyi. Endişelenecek bir durum yok. Dünden bu yana bizleri mesajları ile, duaları ile yalnız bırakmayan sizler vefasınız, dostluksunuz. Sizler bu ülkede hala güzel bir şeyler olabileceğinin en büyük kanıtısınız. Sağ olun..."

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