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Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

Atatürk'ün, İsmet İnönü ile anlaşamaması üzerine İnönü'nün aldığı talimatla Başbakanlık'ı bırakması Bardakçı'nın bugünkü yazı konusu oldu.

22.10.2017 - 09:26
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Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

Türkiye'nin gündemi şu sıralar belediye başkanlarının istifası.. Düzce ve Niğde'deki AK Partili belediye başkanları istifa etti ancak istifası istenen başkanlar arasında yer alan Balıkesir, Ankara ve Bursa belediye başkanları şimdiye kadar istifa etmedi.

Belediye başkanlarının istifalarıyla gündem yeni tartışmalarla dolu. Tartışmalardan biri de "seçimle gelmiş başkanların seçimle gitmesi" konusu üzerine yapılıyor. Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Şark milletlerinde 'seçimle gelenin, istifa etmesinin yanlış olduğu' hassasiyetinin bulunmadığını, bunun bir Anglo-Sakson geleneği olduğunu ifade ettiği yazısında Atatürk'ün de İsmet İnönü'yü Başbakanlık görevinden istifa ettirdiğini yazdı.

Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

Bardakçı ayrıca, İsmet İnönü'nün Atatürk'ün talimatı üzerine istifa etmesinin belgesini de yayınladı.

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Murat Bardakçı: Atatürk de İnönü'yü görevden almıştı

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