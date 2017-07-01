Murat Bardakçı: Zeki Müren Amerikanvari stardır

Tarihçi Murat Bardakçı, CNNTürk'te katıldığı canlı yayında Türk Sanat Tarihi konusuna değindi.

Türkiye'de Türk müziği icrasının çok kötü olduğunu ifade eden Bardakçı tartışma yaratacak açıklamalarda bulundu.

Zeki Müren'in Türkçesinin kötü olduğunu ifade eden Bardakçı "Böyle Türkçe mi olur ya" diye sordu.

"TÜRK MÜZİĞİNİN CANINA OKUDU"

Bardakçı şu ifadeleri kullandı; "Türk müziğinin canına okuyan isimlerden biridir benim için Zeki Müren. Türkçesi kötüdür. Rrr diye böyle Türkçe mi olur? Bazı harflerin üzerine Rrr diye basacaksın... Yani Türkçesi kötüdür.

ZEKİ MÜREN: AMERİKANVARİ STAR

Popüler sanatçıyla klasik sanatçıyı karıştırmayın. Zeki Müren 1950 sonrası Amerikanvari star kavramının bir örneğidir Türkiye'de. Bunda sanat aramayın stardır o.."

Murat Bardakçı: Zeki Müren sanat müziğinin canına okumuştur