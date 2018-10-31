Murat Başoğlu gözaltına alındı

Sunucu Murat Başoğlu, eski eşi Hande Bermek'i ölümle tehdit ettiği iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Başoğlu'nun, eski eşinin yanındaki arkadaşını da darbettiği bildirildi.

HANDE'DEN AÇIKLAMA YOK

Bodrum'da yaşanan olaya ilişkin Hande Bermek henüz bir açıklama yapmadı.

YASAK AŞK

Murat Başoğlu öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede ilişkiye girerken objektiflere yakalanmıştı. Ünlü sunucu önce bu kişinin Rus uyruklu bir kadın olduğunu iddia etmişti. Sonrasında teknedeki kişinin Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Hande Bermek bu gelişme üzerine soluğu mahkemede alıp eşini boşamıştı. Ancak çift sonraki günlerde yeniden aynı evde yaşarken görüntülenmişti.