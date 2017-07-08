Murat Boz ayrılık iddialarına açıklık getirdi

Aslı Enver'i aldattığı iddia edilen Murat Boz, hakkında çıkan haberler nedeniyle açıklama yaptı.

ASLI GENİŞ BİRİ DEĞİL

Aslı Enver'i aldattığı mekana götürdüğü iddiası üzerine Sabah gazetesinden Ayşe Özyılmazel'e konuşan Boz, bunun gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Çıkan haberlerin Aslı Enver'i çok üzdüğünü belirten Murat Boz, "Aslı geniş biri değil, öyle bir şey olsa asla yeniden birlikte olmazdık." diye konuştu.

"ONU ÇOK SEVİYORUM"

Murat Boz, aşk hayatıyla ilgili şu açıklamaları yaptı: "Onu çok seviyorum ve ona değer veriyorum. Çıkan haberler Aslı'yı üzüyor çünkü o, senin dediğin gibi öyle 'cool' ya da 'geniş' bir kadın değil. Allah aşkına söylesene, bu olay gerçek olsa hangi kadın kabul eder? Hele Aslı gibi bir kadın asla etmez.





ALDATMA GİBİ BİR DURUM YOK

Aldatma gibi bir durum yok; üzerine basa basa söylüyorum. Böyle bir şey zaten mümkün değil. Evet o dönem Aslı'yla ayrıydık ama konuşuyor ve haberleşiyorduk. Her ilişkide olabilecek bir dönem. Bizim ilişkimize herkes dahil olunca inan daha da zorlaşıyor.





O GECE NE OLDU

Eser'in evinde 35-40 kişi vardı. Zaten o kızları da tanımıyordum. Biz hep Eser'e gider, arkadaş grubumuzla Playstation oynar, müzik dinleriz. Her şey kontrolüm dışında gelişti. Eser'in de suçu yok. Zaten ortada bir olay da yok. Elde olan, sadece kapıdaki arabamın fotoğrafı. Benim başkalarıyla aynı ortamda olmam, Aslı'yı aldattığım anlamına gelmez.

ASLI GENİŞ BİRİ DEĞİL

Sadece en çok üzüldüğüm şey; benim yüzümden, ki aslında yapmadığım bir şeyden dolayı, Aslı'yı aldatılmış kadın durumuna sokmaları. Şunu bil ki; Aslı geniş biri değil, öyle bir şey olsa asla yeniden birlikte olmazdık."