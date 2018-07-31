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Murat Boz: Eğer istersen olur

Yakışıklı popçu Murat Boz sosyal medya hesabından kaslarını sergilediği pozunu takipçileriyle paylaştı.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 07:56..
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Murat Boz'un 2012 yılında Bodrum'da denize girerken çekildiği fotoğraflar olay olmuştu. O dönem bir hayli kilo alan ve göbeği çıkan ünlü şarkıcının fotoğrafları günlerce konuşulmuştu.

Murat Boz: Eğer istersen olur

KENDİNİ SPORA VERDİ

Boz, o görüntülerden sonra kendini spora verdi. Haftanın büyük bölümünü spor yaparak geçiren ünlü şarkıcı fit haliyle dikkat çekti.

"VAZGEÇME"

Boz, son olarak sosyal medya hesabından baklavalı vücudunu paylaşıp altına 'Eğer istersen olur! Erteleme, üşenme, vazgeçme' mesajını yazdı.

Spor salonundan çıkmayan ünlü popçu kaslarını sergilediği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Murat Boz: Eğer istersen olur

Murat Boz: Eğer istersen olur

Murat Boz: Eğer istersen olur

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