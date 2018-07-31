Murat Boz: Eğer istersen olur

Murat Boz'un 2012 yılında Bodrum'da denize girerken çekildiği fotoğraflar olay olmuştu. O dönem bir hayli kilo alan ve göbeği çıkan ünlü şarkıcının fotoğrafları günlerce konuşulmuştu.

KENDİNİ SPORA VERDİ

Boz, o görüntülerden sonra kendini spora verdi. Haftanın büyük bölümünü spor yaparak geçiren ünlü şarkıcı fit haliyle dikkat çekti.

"VAZGEÇME"

Boz, son olarak sosyal medya hesabından baklavalı vücudunu paylaşıp altına 'Eğer istersen olur! Erteleme, üşenme, vazgeçme' mesajını yazdı.

Spor salonundan çıkmayan ünlü popçu kaslarını sergilediği fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.