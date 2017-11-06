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Murat Cemcir'in herkesten sakladığı sevgilisi

Oyuncu Murat Cemcir, önceki gece adını herkesten sır gibi sakladığı sevgilisiyle görüntülendi.

06.11.2017 - 11:31
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Sabahın ilk ışıklarına kadar Ortaköy'deki bir eğlence mekanında arkadaşlarıyla eğlenen Murat Cemcir ve sevgilisi, çıkışta aynı karede görüntü vermekten kurtulamadı. Flaşların patlamasıyla neye uğradıklarını şaşırıp panikleyen ikili gazetecilere haber yapılmaması için "Ocağımızı söndürürsünüz." deyip para teklif etti.

Murat Cemcir'in herkesten sakladığı sevgilisi

SABAHA KADAR EĞLENDİLER

Sabah'ta yer alan habere göre, kısa süre sonra dışarıya çıkan Murat Cemcir, güvenlik görevlileri eşliğinde hızlı adımlarla taksiye bindi. İstanbul sokaklarında turlayarak gazetecileri atlatmaya çalışan oyuncu, daha sonra Nişantaşı'nda sevgilisiyle buluştu. İkili, sabah 05.30'da yan yana görüntülenmiş oldu.

Gazetecileri fark eden Murat Cemcir, başka bir taksiye binip oradan ayrıldı. Genç kadın ise "Parmağınızda yüzük var, evli misiniz?" sorusuna yanıt vermeyip kendisini bekleyen VIP araca binerek hızla uzaklaştı.

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