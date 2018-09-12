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Murat Dalkılıç Hande Erçel'i aradı

Geçtiğimiz günlerde 9 aylık aşklarında kriz çıkan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç cephesinde buzlar erimeye başladı.

Haber Merkezi | 12.09.2018 - 11:22..
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Annesi Aylin Erçel'in hastaneye kaldırıldığı dönemde ünlü popçuyla da şiddetli bir kavgaya tutuşan güzel oyuncu Hande Erçel, aşkıyla yaşadığı Beykoz'daki villayı terk edip kiralık ev tutmuştu.

Bir haftadır görüşmeyen ikiliden Dalkılıç, geçtiğimiz gün Erçel'i annesinin sağlık durumunu öğrenmek için aradı.

Murat Dalkılıç Hande Erçel'i aradı

EVE DÖNMEK İSTİYOR

Erçel, popçunun aramasıyla yaşadığı bu sıkıntılı dönemde biraz olsun ferahladı. Yeniden Dalkılıç'la görüşmeye başlayan Erçel'in popçuyla hemen barışıp eve döneceği konuşuluyor.

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