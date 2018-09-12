Murat Dalkılıç Hande Erçel'i aradı

Rusya Ulusal Muhafızları’nın Başkomutanı Viktor Zolotov’un, muhalefet lideri Aleksey Navalni’yi düelloya davet ettiği bildirildi.

24 Haziran seçim yenilgisinin ardından karışan parti gündemine artık yerel seçimi alarak bir süreliğine normalleşmek istiyor.

CHP'liler ateşkes yapacak

4

ABD'de milyonlarca insanın hayatı tehlikede

ABD'yi korkutan Florence kasırgası için tahliye emri verilenlerin sayısı 1,7 milyonu aştı. Acil Durum Yönetimi, söz konusu kasırga için Mike Tyson benzetmesi yaptı.