Murat Dalkılıç Merve Boluğur'u aradı

Merve Boluğur'un annesi Nehra Boluğur önceki akşam rahatsızlandı. Merve Boluğur annesini apar topar hastaneye götürdü. Nehra Boluğur'a serum takıldı.

Instagram'da paylaştığı fotoğrafı takipçileri Merve zannedip telaşlandı. Merve daha sonra ''Çok şükür annem iyi'' notunu düştü.

ESKİ EŞE DESTEK

Takipçilerinin ''Geçmiş olsun'' mesajlarıyla destek olduğu Merve Boluğur'u eski eşi Murat Dalkılıç da unutmadı.

Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur'un sosyal medyadaki paylaşımını görünce hemen telefonuna sarıldı. Murat Dalkılıç, "Geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey var mı?" diyerek vefalı yanını gösterdi.