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Murat Dalkılıç: Merve ile kötü ayrılmadık

Eski kayınvalidesinin hastanede olduğunu öğrenen Murat Dalkılıç hemen Merve Boluğur'u aramıştı.

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 14:42..
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Murat Dalkılıç: Merve ile kötü ayrılmadık

Popçu Murat Dalkılıç ve oyuncu Merve Boluğur 2015'te evlenmiş, geçen eylülde boşanmıştı. Murat Dalkılıç ile Merve Boluğur'un yeniden bir araya gelebilecekleri söylentileri çıktı.

Merve Boluğur iki gün önce rahatsızlanan annesi Nehra Boluğur'u apar topar hastaneye götürmüştü. Takipçilerinin ''Geçmiş olsun'' mesajlarıyla destek olduğu Merve Boluğur'u eski eşi Murat Dalkılıç da unutmadı.

HEMEN MERVE'Yİ ARADI

Murat Dalkılıç, eski eşi Merve Boluğur'un sosyal medyadaki paylaşımını görünce hemen telefonuna sarıldı. Murat Dalkılıç "Geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey var mı?" diyerek vefalı yanını gösterdi.

"KÖTÜ AYRILMADIK"

Bu haberlerin basına yansımasından sonra Murat Dalkılıç, verdiği röportajda eski eşini aradığını doğruladı. Şarkıcı "Biz sanıldığı gibi kötü ayrılmadık" dedi.

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