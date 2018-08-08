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Murat Dalkılıç yeni yaşını kutladı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç 35'inci yaşına sürpriz bir partiyle girdi.

Haber Merkezi | 08.08.2018 - 12:20..
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Şarkıcı Murat Dalkılıç, 35'inci yaşını kutladı. Dalkılıç; dostlarının katıldığı sürpriz parti ile şaşkınlığını gizleyemedi.

Murat Dalkılıç yeni yaşını kutladı

HANDE ERÇEL DALKILIÇ'I YALNIZ BIRAKMADI

Ünlü popçuyu yeni sevgilisi oyuncu Hande Erçel de yalnız bırakmadı. Dalkılıç'a özel hazırlanan pasta da oldukça ilgi çekti.

Murat Dalkılıç yeni yaşını kutladı

34'ÜNCÜ YAŞINI ARKADAŞLARIYLA KUTLAMIŞTI

Bilindiği üzere Merve Boluğur'dan ayrılan Dalkılıç, 34'üncü yaşına özel düzenlediği partide arkadaşlarıyla Bodrum'da vakit geçirmişti. Boluğur ise Dalkılıç'ı yalnız bırakmıştı.

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