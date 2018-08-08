Murat Dalkılıç yeni yaşını kutladı

Şarkıcı Murat Dalkılıç, 35'inci yaşını kutladı. Dalkılıç; dostlarının katıldığı sürpriz parti ile şaşkınlığını gizleyemedi.
HANDE ERÇEL DALKILIÇ'I YALNIZ BIRAKMADI
Ünlü popçuyu yeni sevgilisi oyuncu Hande Erçel de yalnız bırakmadı. Dalkılıç'a özel hazırlanan pasta da oldukça ilgi çekti.
34'ÜNCÜ YAŞINI ARKADAŞLARIYLA KUTLAMIŞTI
Bilindiği üzere Merve Boluğur'dan ayrılan Dalkılıç, 34'üncü yaşına özel düzenlediği partide arkadaşlarıyla Bodrum'da vakit geçirmişti. Boluğur ise Dalkılıç'ı yalnız bırakmıştı.