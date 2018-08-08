Murat Dalkılıç yeni yaşını kutladı

Amerika'nın finansal dergisi Kiplinger, gelecek 10 yılda en çok kazandıracak 10 bölümü sıraladı.

Önümüzdeki 10 yılda en çok kazandıracak meslekler

Carasso, Eray İşcan, Hakan Balta, Koray Günter, Umut Gündoğan, Latovlevici ve Yasin Öztekin ile yollarını ayıran G.Saray yönetimi, Terim'in isteği üzerine Tolga ve Carole'ü de satma kararı aldı.

1 Yasa dışı bahis çetesine operasyon Adana ve Osmaniye’de eş zamanlı yapılan operasyonla çökertilen yasa dışı bahis çetesinin liderliğini beden eğitimi öğretmeninin yaptığı, kendisi okulda iken eşinin bahis oynattığı ortaya çıktı.

2 Bingöl'de çatışma: 3 PKK'lı öldürüldü Amerika'nın gönderdiği silahları Türk askerine çeviren PKK'lı teröristler, tek tek etkisiz hale getiriliyor.

3 AB İsrail'i tanımayan kuruluştan desteğini çekti İsrail'i tanımayan Özgürlükleri Savunma Konseyi, Avrupa Birliği tarafından boykot edildi. AB, söz konusu kuruluş ile ilişkisini bitirdi.

4 Özcan Yeniçeri: Böyle sünepe yerde durmam İYİ Parti'den istifa eden Özcan Yeniçeri, partinin pasif bir durumda olduğunu öne sürdü.

5 Kocasının kadınsı tavırlarını görünce sinir krizi geçirdi İstanbul'da yaşayan N.B., kocasının kadın giysileri giyip, kadınsı tavırlar sergilediğini söyleyerek, 200 bin lira tazminat isteğiyle boşanma davası açtı.

6 Ali Nesin CHP'lileri kızdırdı Seçimlerden önce Başkan Erdoğan'ın zaferini gördüğünü söyleyen Ali Nesin, takipçilerine yalan söylediğini itiraf etti.