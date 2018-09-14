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Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel suskunluğu

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'a Hande Erçel sorulunca yüzü düştü.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 08:25..
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Murat Dalkılıç Levent’teki bir mekanda sahneye çıktı.

Yaklaşık 3 saat boyunca şarkı söyleyen Dalkılıç’ı izleyenler arasında sevgilisi Hande Erçel’in olmaması dikkat çekti. Şarkıcı, mekan çıkışında tartışarak ayrıldıkları yönünde çıkan haberler hatırlatıldığında ise sessizliğini korudu.

Murat Dalkılıç'ın Hande Erçel suskunluğu

ARASA DA OLMADI

Dalkılıç, ayrıldıktan sonra Hande Erçel'i aramış ve hasta annesinin durumu hakkında bilgi almıştı.

Ayrıca Murat Dalkılıç'ın, oyuncu sevgilisi Hande Erçel'e evlilik teklifi ettiği iddia edildi. Hande Erçel'in ise kariyerine öncelik tanımak istediği için teklife olumlu yanıt vermediği söylentiler arasında.

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