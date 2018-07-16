taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.491
USD
4,8360
EURO
5,6574
ALTIN
193,41
PETR
75,0500

Murat Dalkılıç'ın yeni tarzı beğenilmedi

Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın yeni klibi için değiştirdiği imajı, sosyal medyada ilginç yorumlar almasına sebep oldu.

Haber Merkezi | 16.07.2018 - 11:55..
  1. Haberler
  2. Magazin

Sevgilisi Hande Erçel'le gittiği Beyonce konseri sonrasında Barselona'dan Bodrum'a geçen Murat Dalkılıç, bir beachte konser verdi.

24 saat içinde 3 konser veren Dalkılıç'ın imaj değişikliği ise dikkat çekti.

Murat Dalkılıç'ın yeni tarzı beğenilmedi

"TARİHTEN SİLİNMESİ LAZIM"

Sosyal medyadan da yeni imajını paylaşan Dalkılıç'ın fotoğrafının altına ilginç yorumlar geldi.

Takiplerinden bazıları Dalkılıç'ın imajı için, "Darbukatör bayram", "Ne olmuş buna", "Şopar murat vs alman kırması", "Şu resmin tarihden silinmesi lazım acil" gibi yorumlarını yaptı.

Murat Dalkılıç'ın yeni tarzı beğenilmedi

Murat Dalkılıç'ın yeni tarzı beğenilmedi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

FETÖ'cü Hakan Şükür'ün 15 Temmuz paylaşımı

159
Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

Mustafa Ceceli: Görüntüleri ben sızdırmadım

93
Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

Sinem Gedik, Ahmet Hulusi'yi işaret etti

109
Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

Hande Fırat 15 Temmuz yayınında duygusal anlar yaşadı

60
Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

Süleyman Soylu'dan terörle mücadelede kararlılık mesajı

52
Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

Fransa'da zafer kutlamaları kontrolden çıktı

84
ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

ABD'de Gülen'i iadesi için uçak gezdirildi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM