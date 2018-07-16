Murat Dalkılıç'ın yeni tarzı beğenilmedi

Sevgilisi Hande Erçel'le gittiği Beyonce konseri sonrasında Barselona'dan Bodrum'a geçen Murat Dalkılıç, bir beachte konser verdi.

24 saat içinde 3 konser veren Dalkılıç'ın imaj değişikliği ise dikkat çekti.

"TARİHTEN SİLİNMESİ LAZIM"

Sosyal medyadan da yeni imajını paylaşan Dalkılıç'ın fotoğrafının altına ilginç yorumlar geldi.

Takiplerinden bazıları Dalkılıç'ın imajı için, "Darbukatör bayram", "Ne olmuş buna", "Şopar murat vs alman kırması", "Şu resmin tarihden silinmesi lazım acil" gibi yorumlarını yaptı.







