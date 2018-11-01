Murat Dalkılıç'tan Berkay Şahin açıklaması

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan doğum yapmış, şarkıcı Murat Dalkılıç da Arda Turan'ı hastanede ziyarete gitmişti.

"MEVZU BENİM DEĞİL"

Berkay, mahkemelik olduğu Arda Turan'la 20 yıllık dostu Murat Dalkılıç'ın görüşmesine içerlenmiş ve Murat Dalkılıç'ı sosyal medya hesabından takipten çıkarmıştı. Bir televizyon programına özel açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç, Berkay'la yaşadığı küslük için, "Bu mevzu benimle alakalı değildi. Ben üzüldüğümü de söyledim. Bunlar böyle magazin arasında konuşulacak mevzular değil. Arada kalacak insan da ben değilim" şeklinde konuştu.