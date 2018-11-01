taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.58035
Euro
6.3411
Altın
1218.75
Borsa
90200.71
Gram Altın
218.651

Murat Dalkılıç'tan Berkay Şahin açıklaması

Murat Dalkılıç, Berkay'ın sosyal medya hesabından kendisini silmesi hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 07:37..
  1. Haberler
  2. Magazin

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan doğum yapmış, şarkıcı Murat Dalkılıç da Arda Turan'ı hastanede ziyarete gitmişti.

Murat Dalkılıç'tan Berkay Şahin açıklaması

 

"MEVZU BENİM DEĞİL"

Berkay, mahkemelik olduğu Arda Turan'la 20 yıllık dostu Murat Dalkılıç'ın görüşmesine içerlenmiş ve Murat Dalkılıç'ı sosyal medya hesabından takipten çıkarmıştı. Bir televizyon programına özel açıklamalarda bulunan Murat Dalkılıç, Berkay'la yaşadığı küslük için, "Bu mevzu benimle alakalı değildi. Ben üzüldüğümü de söyledim. Bunlar böyle magazin arasında konuşulacak mevzular değil. Arada kalacak insan da ben değilim" şeklinde konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

ÖTV indirimi sonrası sıfır otomobil fiyatları

18
Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

Selami Altınok, HDP'li belediyeler gerçeğini anlattı

9
ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

ABD Türkiye'nin teröristleri vurmasını istemiyor

18
Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

Bella Hadid defile öncesi dolabını açtı

11
Emina Jahovic: Her şey ortada

Emina Jahovic: Her şey ortada

7
Türkiye Çin ile ticareti büyütecek

Türkiye Çin ile ticareti büyütecek

12
Meclis'te gergin oturum

Meclis'te gergin oturum

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM