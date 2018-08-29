taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2496
Euro
7.3081
Altın
1204.255
Borsa
93866.94

Murat Kekilli: Ben tatilde yaylaya çıkarım

Murat Kekilli, çocukluğundan bu yana ailesiyle beraber Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Akçatekir Yaylası'na çıktığını söyledi.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 07:39..
  1. Haberler
  2. Magazin

üü

Ailesiyle birlikte Adana’nın Pozantı İlçesi Akçatekir Yaylası'nda, Torosların eteklerinde yer alan mütevazi yayla evinde tatilini yapan Murat Kekilli, tüm bestelerini yaylada yaptığını belirtti.

"TATİL BUDUR"

Kekilli, kendi elleriyle diktiği meyve ve ceviz ağaçlarıyla vaktini geçiriyor. Yayla yaşamında çıkarsız samimi ve içten dostluklar bulduğunu söyleyen Kekilli, "Tatil demek sadece Bodrum’a Antalya’ya gitmek değildir. Kafasını dinlemek tazelenmek isteyen yaylaya çıksın."

"Trafik ve gürültüden uzak, huzuru yaylada buldum. Buraya geldiğim her zaman felsefik ve duygusal anlamda yenilenmiş hissediyorum. Burada beynimden süzülen cümlelerde gitarımın telinden akustik ve nağmeler birbiri ardına dökülüyor" dedi.

"İLİŞKİLERİN BİREBİR YAŞANMASINI SEVİYORUM"

Kekilli, "İnsanlar tatil zamanı geldiğinde genel Ege ve Akdeniz’deki tatil beldelerini tercih ediyorlar. Ben ise çocukluğuma dönüp mahalle kültürünün hala yoğun hissedildiği insan ilişkilerinin dijital ortamlardan biraz olsun, uzaklaştırıp birebir yaşandığı bu ortamı seçiyorum" ifadelerini kullandı.

Murat Kekilli: Ben tatilde yaylaya çıkarım

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

Adnan Oktar'ın gizli kasası yakalandı

7
Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde

Amerikalıların yüzde 40'ı ekonomik zorluk içinde

79
Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

Rusya ile Çin'den devasa askeri tatbikat

9
Eskişehir’de röntgen odasında cinayet

Eskişehir’de röntgen odasında cinayet

14
Dünyanın en yaşlı kişisi Bolivyalı bir kadın

Dünyanın en yaşlı kişisi Bolivyalı bir kadın

9
Kanada'daki Suudi doktor krizinde yeni gelişme

Kanada'daki Suudi doktor krizinde yeni gelişme

3
F-16'lar yerli lastiklerle görevde

F-16'lar yerli lastiklerle görevde

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM