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Muslera'nın mavi turu kavgayla bitti

Galatasaray’ın kalecisi Muslera ile 3 aylık hamile eşi Patricia Callegro 10 gündür ‘Mavi Yolculuk’taydı.

19.06.2017 - 09:18
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Çiftin kiraladığı ‘Nautilus’ adlı lüks tekne önceki gün Marmaris limanına yanaştı. Günlük kirası 16 bin TL olan tekne için toplam 160 bin TL ödeyen Muslera limanda gerginlik çıkardı.

BAB OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Fotoğraflarının çekilmesini istemedi. Görevlilere “Gazetecileri engelleyin.” dedi. Oysaki Muslera, eşi Patricia ile öpüşürken fotoğrafını paylaşmış, baba olacağı müjdesini vermişti. Flip Eşinin büyüyen karnını da sosyal medyaya yüklemişti. Instagram’da her şeyini gözler önüne seren çiftin bu tavrına anlam verilemedi.

Muslera'nın mavi turu kavgayla bitti

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