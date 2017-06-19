Muslera'nın mavi turu kavgayla bitti

Çiftin kiraladığı ‘Nautilus’ adlı lüks tekne önceki gün Marmaris limanına yanaştı. Günlük kirası 16 bin TL olan tekne için toplam 160 bin TL ödeyen Muslera limanda gerginlik çıkardı.

BAB OLDUĞUNU DUYURMUŞTU

Fotoğraflarının çekilmesini istemedi. Görevlilere “Gazetecileri engelleyin.” dedi. Oysaki Muslera, eşi Patricia ile öpüşürken fotoğrafını paylaşmış, baba olacağı müjdesini vermişti. Flip Eşinin büyüyen karnını da sosyal medyaya yüklemişti. Instagram’da her şeyini gözler önüne seren çiftin bu tavrına anlam verilemedi.