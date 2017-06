Mustafa Ceceli yasak aşkı olduğunu 1.5 ay önce söyledi

Mustafa Ceceli'nin 9 yıllık eşinden boşanıp sevgilisi Selin İmer ile evlilik kararı alması gündeme bomba gibi düştü. Ceceli 1,5 ay önce katıldığı Hülya Avşar'ın programında aslında aşkının peşinden gideceğini itiraf etmiş.

"AŞKI SEÇMEK"

Avşar, Ceceli'nin eşini aldattığını biliyor olacak ki "Evliliğin sürmesi mi yoksa her zaman bulamayacağın aşk mı?" diye soruyor. Ceceli ise, "Olması gereken aşkı seçmek. Bütün her şeyini bırakacağın, 'neyim varsa her şeyimi bıraktım sana geldim' diyeceğin aşk olmalı." diye yanıtlayarak çok önceden Selin İmer için eşini boşayacağının mesajını vermiş.

