Mustafa-Emina Sandal çifti kavga etti

2008 yılında evlenen ve iki çocuk sahibi olan çiftin geçen hafta şiddetli şekilde kavga ettiği haberleri bugünlerde herkesin dilinde. Yakınları ikiliyi barıştırmak için seferber oldu. Ancak iki tarfta barışmak için en ufak bir adım atmıyor.

"FOTOĞRAFLAR MUSTAFA ONAY VERMEDEN YAYINLANMAZ"

Düzgün fiziği ile dikkat çeken 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Emina Sandal, Sırbistan'ın ünlü bir iç giyim markasının mankenliğini yapmıştı. Emina Sandal ''Eşiniz kıskanmıyor mu?'' sorusunu şöyle cevaplamıştı: "Mustafa çekilen her kareyi görüyor. Fotoğraflar onun onayından geçmeden yayınlanamaz."

Mustafa Sandal ise verdiği bir röportajda; ''Karım çok zekidir, ne isterse yapabilir'' demiş ve eklemişti: ''Bizde anlamsız kıskançlıklar yok, her şey doğal akışında.''