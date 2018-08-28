Mustafa Sandal batıyor iddiası

Üç ay önce iki çocuğunun annesi Emina'dan anlaşmalı olarak boşanan ancak yüklü bir tazminat ödeyen Mustafa Sandal, maddi anlamda zor günler geçiriyor.

NAFAKA AĞIR GELDİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre, boşanırken hazırladıkları protokole göre Emina'ya Sırbistan'dan 250 bin euroya ev de alan Mustafa Sandal, eski eşine her ay 15, oğullarına ise 10 bin lira nafaka ödüyor.

DEĞERLİ SAATLERİ ELDEN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Her gittiği ülkeden değeri 500 bin ila 1 milyon lira arasında değişen çok değerli saatler satın alan Mustafa Sandal, iddiaya göre mali krizi aşmak için saat koleksiyonunun bir kısmını elden çıkarmış. Üstelik de yine yakın çevresinin iddiasına göre saatlerini aldığı fiyatların çok altına satmak zorunda kalmış.