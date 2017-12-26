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Mustafa Sandal: Emina'ya laf ettirmem

Mustafa Sandal, eşi Emina Sandal’la evliliğinin bitme noktasına gelmesiyle ilgili haberlere yanıt verdi.

Haber Merkezi | 26.12.2017 - 07:32..
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Mustafa Sandal: Emina'ya laf ettirmem

Boşanma konusuyla ilgili iddiaların sonunun gelmemesinden yakınan şarkıcı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Ünlü şarkıcı Emina Sandal’ın bir fotoğrafını paylaşıp altına şunları yazdı:

"YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ"

“Eşim Emina Sandal benim için dünyanın en güzel, en iyi kalpli annesidir. Onun anneliğine ve çocuklarına bağlılığına asla laf ettirmem! Bu saatten sonra çocuklarıma ve çocuklarımın annesine karşı yapılacak olumsuz yorumlar, yalan ve iftiralar karşısında yasal haklarımızı kullanacağımızı bildirmek durumundayım.”

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