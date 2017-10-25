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Mustafa Sandal: Kıskanacağım zamanı tahlil edebiliyorum

Haklarında ayrılacaklarına dair haberler çıkan Emina-Mustafa Sandal çifti, önceki gün bir alışveriş merkezinde birlikte boy gösterdi.

25.10.2017 - 06:58
  1. Haberler
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Emina ve Mustafa Sandal, önceki gün Akmerkez’deydi. Oğulları Yaman ve Yavuz için alışveriş yaptıklarını söyleyen çift, bir süre önce haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla ilgili de konuştu.

Mustafa Sandal, “14 senelik birlikteliğimiz var, arada böyle haberler çıkabiliyor. Evliliğimiz boyunca kavga etmedik dersem elbette yalan olur ama şu an o dönemlerden değil” dedi.

"TAHLİL EDECEK KAFADAYIM"

Ünlü şarkıcı, Emine Sandal’ın mayolu pozları yüzünden kıskançlık kavgaları yaşandığı dedikoduları içinse şunları söyledi: “Öyle bir şey yok. Eşimi nerede ne zaman kıskanacağımı tahlil edecek kafadayım.”

Mustafa Sandal, bir süre önce eşi ile birlikte Makedonya’ya gittiklerini, Emina Sandal’ın stüdyoya girerek 4 şarkı okuduğunu söyledi ve ekledi: “Albümü müthiş oluyor.”

Mustafa Sandal: Kıskanacağım zamanı tahlil edebiliyorum

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